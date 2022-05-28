انت الان تتابع خبر لن تتوقع ما هو أول رد من احمد حلمي على الانتقادات التي يتعرض لها فيلم واحد تاني اتفرج! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشف الفنان احمد حلمي عن ردة فعله عقب تعرضه لانتقادات بعد طرح أحدث أفلامه "واحد تاني" ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2022.

حيث تحدث أحمد حلمي، عن طريقته في التعامل مع الانتقادات التي يتعرض لها في أعماله الفنية، والتي طالت فيلم واحد ثاني الذي يعد آخر أعماله السينمائية، وقال: بتعامل مع النقد الإيجابي الذي خلفه حب كنصيحة، وأحاول أطور من نفسي دون جدال وإلقاء الفشل وغلطاته على عاتق الآخرين.وأوضح أحمد حلمي: لا ألتفت للنقد السلبي ولم أتاثر به، وألتمس أعذار للناس دائما وضد نظرية المؤامرة وإن في مكيدة بتحصل، ولو ألتفت للنقد السلبي مش هركز واشتغل وأنا عايز أقدم أعمال، والمقياس الحقيقي للنجاح الشارع.