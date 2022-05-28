حفل توزيع جوائز جوائز المهرجان القومي للسينما المصرية.. الإثنين المقبل

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 مايو 2022 06:28 مساءً - تشهد وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم حفل توزيع جوائز وتكريمات المهرجان القومي للسينما المصرية في دورته الرابعة والعشرين يوم الاثنين 30 مايو بالمسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية .

المهرجان يحمل هذا العام شعار "السينما إبداع لا يتوقف"، وتنظمه وزارة الثقافة ممثلة في قطاع صندوق التنمية الثقافية، بحضورالفنانين والإعلاميين ومحبي السينما ، وستبدأ فعاليات حفل الختام بعرض فني بعنوان (باب الحلم)، ويدور حول تتابع أجيال السينمائيين وتطور صناعة السينما في مصر، وما تذخر به السينما المصرية من كنوز فنية، العرض إخراج محمد مرسي ابراهيم، أشعار وألحان وتوزيع محمد مصطفى، تصميم ديكور وليد جابر، تصميم استعراض محمد ميزو، جرافيك ومايبنج محمد المأموني ، تصميم إضاءة ياسر شعلان، مخرج منفذ محمد طوسون، يعقبه عرض فيلم تسجيلي عن وقائع المهرجان إنتاج وحدة الفيديو تك التابعة لقطاع الصندوق.

يعقب ذلك تكريم لجنتي التحكيم، حيث تشكلت لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة تشكلت برئاسة المخرجة إيناس الدغيدي وعضوية كل من مدير التصوير محمود عبد السميع، فنان الديكور فوزي العوامري، الموسيقار هاني شنودة، الفنانة لبلبة، الناقدة ناهد صلاح وفنانة المونتاج دينا فاروق، أما لجنة تحكيم الأفلام التسجيلية والقصيرة والتحريك تشكلت برئاسة مدير التصوير الفنان الكبير سعيد الشيمي والذي أخرج عددا كبيرا من الأفلام التسجيلية والروائية، وعضوية كل من المخرجة زينب زمزم، الناقد عصام زكريا، الدكتورة ثناء هاشم استاذ السيناريو بالمعهد العالي للسينما والمنتج حسام علوان، ويختتم الحفل باعلان جوائز المهرجان.