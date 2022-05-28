انت الان تتابع خبر اتفرج مالذي حدث باتفصيل أثناء نقله إلى مصحة لعلاجه من الإدمان.. قتل شخص في ظروف غامضة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - لقي شاب مصرعه متأثراً بإصابته بطعنة أودت بحياته على يد 3 شباب استغاثت بهم والدته لمساعدتها في نقله إلى إحدى مصحات لعلاج الادمان.

وتبين من التحريات الأولية، أن المتوفى كان يعالج فى مصحة وقام بالهروب، وحاولت والدته نقله إلى المصحة مرة ثانية للعلاج ،وقامت بالاستعانة بـ 3 شباب لتوثيقه ومساعدتها لنقله وأثناء محاولة نقله من المنزل حدث بينه وبين الشباب مشادة انتهت بمشاجرة أودت بحياته بطعنة نافذة بالقلب، وتم القبض على المتهمين الثلاثة.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1480 إدارى مركز شرطة بلبيس، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.