انت الان تتابع خبر باكية على رحيله !!لن تتوقع بماذا كان سمير صبري واعد الفنانة سميرة أحمد اتفرج

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الرياض - احمد صلاح - كرم مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما فى ختام دورته الـ 70 برئاسة الأب بطرس دانيال، والمقام بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، السيناريست مريم ناعوم التى حصدت جائزة التميز الدرامي، والفنانة سميرة أحمد والتى حصدت جائزة الريادة السينمائية.

وأضافت سميرة أحمد باكية:"كان واعدنى ييجى معايا ويهنينى على الجائزة، وأنا بهدى الجائزة دى لروح سمير صبرى، لأنه هو كمان من رواد السينما اللى مش هيتعوضوا ومش هييجى زيه".

كما كرم المهرجان أعضاء لجنة التحكيم منهم، المخرج على إدريس، الفنانة بشرى، الفنان أحمد سلامة، الفنانة إلهام شاهين والتى تغيبت عن الحضور، الناقد مجدى الطيب، مدير التصوير أحمد عبد العزيز، المونتيرة داليا الناصر، السيناريست أشرف محمد .

وكانت اللجنة العُليا للمهرجان قد قررت فى وقت سابق أن تحمل دورة هذا العام شعار "سبعون عاماً من العطاء"، وذلك لدور المركز ورسالته الإنسانية والفنية على مدار سبعين عاماً منذ بدء نشاطه ومهرجانه السنوي.

جدير بالذكر أنه يتنافس بالمهرجان هذا العام خمسة أفلام من أصل ثمانية وعشرين فيلماً عُرضت تجارياً أو عبر المنصات عام 2021، والأفلام المشاركة هي: فيلم "قابل للكسر" للمخرج أحمد رشوان، فيلم "للإيجار" للمخرج إسلام بلال، فيلم "المحكمة" للمخرج محمد أمين، فيلم "برا المنهج" للمخرج عمرو سلامة، فيلم "ريتسا" للمخرج أحمد يسري.

وكانت لجنة تحكيم هذه الدورة والتي تشكّلت برئاسة المخرج علي إدريس وعضوية كلاً من الفنانة إلهام شاهين، الفنانة بشرى، الفنان أحمد سلامة، مدير التصوير أحمد عبد العزيز، المونتيرة داليا الناصر، السيناريست أشرف محمد، والناقد الفني مجدي الطيب، حيث سيتم تكريمهم خلال حفل الختام.