انت الان تتابع خبر لن تتخيل من هي خالة النجم أحمد سعيد عبدالغني.. ممثلة كبيرة أشتهرت بجمالها الذي أذهل الوسط الفني اتفرج صورة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - النجم الشاب المصرى احمد عبد الغنى نشأ وترعرع فى أسرة فنيه فولده الفنان القدير سعيد عبد الغنى كما ان خالته فنانه مصريه محبوبه ومشهوره وكان لهم دور كبير فى تشكيل شخصيته الفنيه.

"أحلي أيام طفولتنا، كانت الأيام اللي بقضيها في منزل خالتي، وكانت معظم الوقت اللي معندهاش تصوير أو مصالح في القاهرة كانت بتكون موجودة في مزرعة صغيرة تمتلكها هي وأمي".

وتوفيت الفنانة زهرة العلا، في 18 ديسمبر 2013، وذلك عن عمر يناهز الـ79 عامًا، وتم تكريمها في عيد الأم 21 مارس 2010، في منزلها بعدما لم تتمكن من حضور حفل تكريمها كفنانة وأم في فعالية أقامها «المركز الكاثوليكي» تحت عنوان يوم العطاء، وذلك بسبب مرضها الذي ألزمها البقاء في البيت، كما لم يتمكن أحد من تمثيلها للحصول على الجائزة، وقام الأب بطرس دانيال بتكريمها في منزلها.