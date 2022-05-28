عايدة رياض تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها على انستجرام

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 مايو 2022 05:22 مساءً - شاركت الفنانة عايدة رياض، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها، نشرتها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت عايدة رياض، بإطلالة شبابية، مرتدية فستان أسود مكشوف، ووضعت لمسات من الماكياج لتبرز جمال ملامحها، وتركت شعرها القصير منسدلا بطريقة جذابة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة عايدة رياض الدرامية مسلسل "اللى مالوش كبير" بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، خالد الصاوى، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، هدى الاتربى، عايدة رياض، أحمد الرافعى، فتوح أحمد، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود، صبا الرافعى، محمود ياسين جونيور، بسنت النبرواى وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.

وتدور أحداث المسلسل حول "غزل" التي تعيش أزمات مع زوجها الذى يكبرها بسنوات، بسبب معاملته لها، حيث تزوجته بناء على رغبة الأسرة ولكنها تستطيع الهروب منه، وتتعرف على البلطجى الشهم سيف الخديوي وتنشأ بينهما علاقة عاطفية تتطور مع الأحداث ويواجهان المشكلات معا في محاولة للتخلص منها.