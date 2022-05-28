انت الان تتابع خبر اتفرج – هاجر أحمد خطفت القلوب بظهور غير متوقع من داخل بيتها والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة هاجر أحمد ملكة جمال مصر السابقة بنشر مجموعة من الصور الجديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت هاجر أحمد وهي ترتدي ملابس رياضية مكشوفة من منطقة الصدر والاكتاف كانت تبتسم بطريقة جذابة اما الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وضع احمر الشفاة وظهرت عيونها ذات اللون العسلي بطريقة مثيرة .

وحصلت هاجر أحمد على الكثير من التعليقات منها : براحة – -اى الجمداان ده-اقسم بالله بحبك موت – القمر بتاعنا – قلبي – الجمال كلة – ملكيش مثيل – احلي هاجر في الدنيا – القمر اللي بيطلع في الصبح – ملكة الجاذبية – هوا ايه القمر دا – جمالك – يخربيت حلوتك – ام ايزابيلا ورينا ايزابيلا بقي.