انت الان تتابع خبر اتفرج– مني زكي تتصدر السوشيال ميديا بفستان صادم والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانة مني زكي زوجة الفنان أحمد حلمي صفحات السوشيال ميديا بسبب الإطلالة الجرئية الذي ظهرت عليها خلال مشاركتها في مهرجان كان السينمائي الدوري الذي يقام في فرنسا.

تفاصيل إطلالة مني زكي

وظهرت مني زكي مرتديه فستان من اللون الاسود الطويل والمفتوح من منطقة الصدر والظهر مع ترك شهرها علي ظهرها مع وضع الكثير من المكياج واستخدام الإكسسورات، مما أثار إعجاب الجمهور.

تعليقات الجمهور

ووحظيت مني زكي علي الكثير من التعليقات مثل ربما أجمل شعر ومكياج على الإطلاق! جميلة جدا جدا!! قضيت وقتًا رائعًا في مشاهدته- سندريلاتنا الجميله- هوا احمد حلمي ليه مايغار- يا جمالوووووو بقي في الاسود- ما اجملك.