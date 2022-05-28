خمنوا من هذا الطفل الوسيم الذي أصبح من أشهر الممثلين ..هل تعرفتوا عليه اتفرج المفاجأه؟

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الرياض - احمد صلاح - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة لفنان مصري شهير عندما كان طفلاً صغيراً ووقتها لم يكن يعرف الشهرة أبداً.

تمتع بموهبة كبيرة وتألق في أعماله السينمائية ودخل مجال السينما في 1992، انه الفنان ​عزت أبو عوف​ الذي توفي في 1 حزيران 2019 تاركا خلفه أرشيفاً كبيراً من الاعمال التي تنسى.فقد تعرض الراحل لأزمات نفسية وصحية بعد وفاة زوجته عام 2015 وتأثرت صحته بشدة، وتعرض لوعكة صحية خضع على إثرها لعملية قلب مفتوح، ونقل عدة مرات إلى وحدة العناية المركزة في المستشفى، قبل أن يرحل قبل سنتين.