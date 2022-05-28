انت الان تتابع خبر زواج وائل رمضان عرفي يشعل وسائل التواصل.. لن تتوقع من هي العروسة بعد سلاف فواخرجي اتفرج! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بنبأ زواج عرفي في حياة النجم وائل رمضان، وجاء تداول هذه الشائعة بعد طلاقه من الفنانة سلاف فواخرجي.

وأعاد متابعون تداول تصريحات سابقة لرمضان قال فيها “أنه اخبر زوجته الفنانة سلاف فواخرجي بانه يريد الزواج من أمراة أخرى بشكل سري ”، وهي من خارج الوسط الفني وفق متابعين.

وهذا وكتب الفنان وائل رمضان عبر حسابه على انستغرام منشور أن زوجته شردت قليلا واستبعدت من أن يتمكن من فعل ذلك سرا.

وأضاف رمضان “بس خلصت القصة وانتو تخليوا شو صار بعدين لحالكون ” في إشارة منه الى وجود حالة عنيفة منها حسب ما قاله الفنان رمضان.