انت الان تتابع خبر إنهيار ياسمين صبري بعد 3 أسابيع من طلاقها من أبو هشيمة يثير ضجة.. ما فعلته قبل ساعات صدم جميع! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أثارت تصرفات النجمة ياسمين صبري الأخيرة انتباه متابعيها في وسائل التواصل، خاصة وأنها أصبحت تنشر باستمرار وبشكل يومي صورها وتفاصيل حياتها دون توقف.

بينما قال آخرون إن لجوءها للسوشيال ميديا وانغماسها فيه بشكل متازايد أمر طبيعي، خاصة وأنها بحاجة لدعم معنوي كبير بعد ازمة طلاقها، وهو ما تحصل عليه من تعليقات معجبيها.

ياسمين صبري تستعد للمشاركة في بطولة مسلسل "الشادر" إخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة أشرف عبدالباقي وطارق صبري، كما تشارك في بطولة فيلم "صقر المحروسة" بطولة الفنان أحمد عز.يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري، مسلسل "فرصة تانية" الذي عرض في دراما رمضان 2020.مسلسل "فرصة تانية" بطولة:

ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، نهال عنبر، إدوارد، أيتن عامر، أشرف زكي، محمد أبو داود، هبة مجدي، دياب، ومن إخراج مرقس عادل.