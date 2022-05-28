انت الان تتابع خبر لن تتخيل بما تفطر نبيلة عبيد إذا صامت رمضان!.. الفنانة فضحت سرّها دون خجل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تحدثت النجمة نبيلة عبيد ان رونق شهر رمضان يشعرها بأن عيون الناس تسكنها الفرحة والسعادة وتشعر بأن أيامه أحب إلى قلبها من الربيع.

وكنت اطلب من ماما وبابا ان اصوم مثلهما - ولازم اصحى وقت السحور ولكنهما كانا يتركاني نائمة لأنني كنت صغيرة، مشيرة إلى انها من طفولتها وهي تحب البط والمحشى في رمضان. وفي احدى المرات ربطت ضفائر شعري الطويلة في الكرسي حتى لا أنام ولكن غلبني النعاس وفجأة استيقظت على صوت الحركة وآذان الفجر وحاولت فك ضفائري من الكرسي ولكنها تعقدت ولكن مدفع الامساك “ضرب” وظللت أبكي وأشد شعري حتى جاؤوا وفكوه من الكرسي.

ورغم هذا فقد صممت على الصيام بدون سحور رغم صغر سني، ومن وقتها تعلمت معنى العزيمة والقدرة على التحمل.