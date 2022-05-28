تحت رعاية وزارة السياحة والآثار.. انطلاق فاعليات بطولة الجونة الدولية للاسكواش...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 مايو 2022 03:28 مساءً - تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، انطلقت، مساء اليوم، فاعليات بطولة الجونة الدولية للاسكواش، في نسختها العاشرة والتي من المقرر أن تستمر فاعلياتها حتي ٣ يونيو المقبل في مدينة الجونة.

وتشهد هذه البطولة مشاركة دولية موسعة حيث يشارك بها أكثر من ٩٦ لاعب من مختلف دول العالم من ضمنهم أول ١٦ لاعب ولاعبة من اللاعبين المصنفين الأوائل على مستوي العالم في لعبة الاسكواش والذين يتسابقون على الفوز بلقب هذه البطولة والتي تعد من أهم ثمانية بطولات دولية للمحترفين، وتحظي باهتمام عالمي ومدرجة في أجندة الاتحاد الدولي للاسكواش كونها واحدة من أعرق وأهم البطولات العالمية.

ومن جانبه، أكد الأستاذ عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة أن رعاية الوزارة ممثلة في الهيئة لمثل هذه الفعاليات يأتي في إطار ملامح الاستراتيجية الإعلامية للترويج للمقصد السياحي المصري وخاصة من خلال الفعاليات الدولية المختلفة التي يتم تنظيمها في مصر للترويج للمقصد السياحي المصري وإظهار تميزه وتنوعه وأنه مقصد متجدد نابض بالحياة وخاصة البطولات الرياضية الدولية التي تؤكد على قدرة مصر على استضافة مثل هذه البطولات واستضافة كبار اللاعبين على أرضها.

وأوضحت الأستاذة مها جلال عيد مدير عام التوعية السياحية بالهيئة أن الهيئة قامت بتقديم المواد الدعائية والترويجية عن المقصد السياحي المصري وما يتمتع به من أنماط ومنتجات سياحية متنوعة، بالإضافة إلى أنها ستقوم في حفل ختام البطولة بتقديم بعض الهدايا التذكارية والمستنسخات الأثرية للاعبين الاوائل المصنفين على مستوى العالم.