انت الان تتابع خبر كنت منفوخة زي البالونة.. هذا هو الرجيم السحري الذي أفقد سمية الخشاب 30 كيلو خلال 6 أسابيع فقط.. لن تتخيل ما هو! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - «كنت منفوخة زي البالونة وأصبحت في رشاقة عارضة أزياء»، هكذا وصفت الفنانة سمية الخشاب، في لقاء مع برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة «cbc» رحلتها من إنقاص الوزن.

في سياق متصل كشفت الفنانة سمية الخشاب عن سر فقدانها الوزن بشكل ملحوظ مشيرة الى أنها اعتمدت على نظام غذائي مع طبيب ألماني قائم على تناول الشوربة المحتوية على خضار ونوع من اللحوم بالإضافة إلى العصائر لمدة شهر كامل خسرت خلاله 12 كيلو.

وأضافت سمية في لقاء سابق برنامج «التفاح الأخضر» على قناة «mbc»، أن ما ساعدها على هذه الخسارة الكبيرة في وزنها أنها كانت تتناول عقاقير لكبح الشهية، بجانب النظام الغذائي الذي وصفته بالقاسي.

وأكملت هذه الحمية حتى خسرت 30 كيلوجراماً وأصبح وزنها 59 كيلوجراماً، مؤكدة على أن هذا أقل وزن وصلت له في حياتها ومنذ بداية دخولها المجال الفني، حيث أصبحت ترتدي مقاس 36 بعد أن كانت قد وصلت إلى مقاس 44.واستغرقت هذه الحمية نحو 3 شهور، حيث أكملت المرحلة الأولى برجيم السعرات الذي يعتمد على تناول وجبات صغيرة الحصص.

وأكدت «الخشاب» أنها عانت خلال فترة زيادة وزنها كثيراً، وكانت تختبئ داخل الملابس السوداء دائماً لمحاولة إخفاء معالم التغير التي أفسدت إطلالتها.