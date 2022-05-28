انت الان تتابع خبر أحمد زاهر: نور الشريف صاحب فضل عليا وأطلقت اسمه على ابنتي اتفرج ماذا يقصد والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تحدث الفنان أحمد زاهر عن علاقته بالفنان الراحل نور الشريف خاصة وأنه هو من اكتشفه مع مجموعة من الفنانين الشباب، موضحًا خلال حواره لـ«الوطن»: «نور الشريف هو اللي اكتشفني واختارني، وقدمني في أول بطولة، واتعلمت منه كل حاجة في الفن».

أحمد زاهر: نور الشريف قيمة فنية كبيرة واختتم أحمد زاهر كلامه : «هو قيمة فنية كبيرة، أثرى للفن كتير جدًا بأدواره بثقافته بفنه، وأثرى الفن بنجوم كتير جدا قدمهم واكتشفهم، وأنا مش أول واحد، أنا وأحمد زرق وعمرو يوسف وحسن الرداد وأحمد صفوت وأيتن عامر ودينا فؤاد، وغيرهم، وقدم مجموعة كبيرة جدًا من الوجوه الجديدة اللي بقوا دلوقتي نجوم على الساحة».

آخر أعمال أحمد زاهر يذكر أن آخر أعمال أحمد زاهر فيلم «فارس» الذي يعرض الأيام الحالية في دور العرض السينمائية، في أول بطولة سينمائية مطلقة له، ويشارك في بطولة الفيلم كل من: حسين فهمي، إيمان العاصي، عابد عناني، وابنته ملك، أحمد صفوت، ومنة فضالي، وغيرهم من الفنانين.