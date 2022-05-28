انت الان تتابع خبر لن تتخيل كيف كانت أول سيارة حصل عليها عبد الحليم حافظ.. ستندهش اتفرج صورة! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - انتشرت مجدداً بين رواد مواقع التواصل صورة نادرة للفنان المصري الراحل عبد الحليم حافظ عبر صفحاتهم الخاصة.

وظهر في الصورة وهو يقود أول سيارة حصل عليها بعد أن دخل عالم الفن.

وارتدى عبد الحليم ملابس رياضية، مؤلفة من شورت قصير وقميص باللونين الأزرق والأبيض، مع قبعة شمسية، ولم يكن للسيارة سقف، حيث كانت من طراز قديم للغاية، من دون أبواب وبعجلات كبيرة للغاية.

وكُشِف المكان الذي كان فيه من خلال تعليق مكتوب على الصورة المتداولة: "عبد الحليم يقود سيارته في شوارع "العجمي".