انت الان تتابع خبر اتفرج .. الصور الأولي من حفل زفاف ابنة مدحت العدل.. حضره كل الفنانين والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - احتفلت آية ابنة السينارسيت والكاتب مدحت العدل منذ قليل بحفل زفافها اليوم الجمعة، وذلك في أحد الفنادق الكبرى التي توجد بالقاهرة، وحضره عدد كبير من الفنانين، وهذا يأتي بعد أيام قليلة من عقد قرانها في أحد المساجد الكبري.

الصور الأولي من حفل زفاف ابنة مدحت العدل

وحرص الكثير من الفنانين على حضور حفل زفاف ابنة مدحت العدل، وذلك بعد أيام من عقد القران الذي كان داخل أحد الفنادق الكبري بالقاهرة، وعقد القران الدكتور علي جمعة وحضره الكثير من الأقارب والأصدقاء والأهل والعديد من الفنانين.

ما قاله مدحت العدل عن أحمد جمال العدل

ومن ناحية آخرى أكد الكاتب والسيناريست مدحت العدل، إن السبب الاساسي وراء نجاح تتر مسلسل “فاتن أمل حربي” هو الملحن أحمد جمال العدل، وهو أحد عناقيد العائلة الموهوبة.