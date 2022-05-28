انت الان تتابع خبر بالصور.. اللقطات الأولى من حفل زفاف دنيا عبد العزيز.. أشعلت السوشيال ميديا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - انتشرت في الساعات الأخيرة الماضية العديد من الصور الخاصة بحفل زفاف الفنانة دنيا عبد العزيز، وهي التي أشعلت بها جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وحضر الحفل العديد من الفنانين وأصدقاء العروسين، وحرص الحاضرين على ارتداء الفساتين الصفراء والبدل البيضاء.

اللقطات الأولى من حفل زفاف دنيا عبد العزيز

وظهرت الفنانة دنيا عبد العزيز وهي ترتدي فستان زفاف أنيق وسط الكثير من أهلها وأصدقائها والفنانين، واحتفلت بزفافها على المهندس المعماري مصطفى كامل اليوم الجمعة 27 مايو 2022، وذلك بعد قرابة 3 أشهر على عقد قرانهم.

دنيا عبد العزيز

[دنيا عبد العزيز]

ظهور النجوم بفساتين صفراء تتماشي من الأجواء الصيفية

وارتدي الكثير من الحاضرين والفنانين الملابس الصيفية المريحة التي تتماشي مع الأجواء الصيفية، وارتدت صديقات دنيا فساتين مريحة باللون الأصفر، وأيضاً أصدقاء العريس ارتدوا القمصان باللون الأبيض الأنيق والشورت من اللون البيج، واشتعلت جميع الأجواء في واحدة من أهم القرى السياحية.

دنيا عبد العزيز