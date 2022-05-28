انت الان تتابع خبر اتفرج .. نانسي عجرم تخطف الأنظار في أحدث إطلالتها.. الأبيض خلاها بتنور والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قامت الفنانة نانسي عجرم بمشاركة جميع متابعيها بصور جديدة لها، وذلك من داخل أحدث تصوير لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، وحصلت على تفاعل وإعجاب الكثير من المتابعين الذين يحبون متابعتها دائماً.

نانسي عجرم تخطف الأنظار في أحدث إطلالتها

وظهرت بإطلالة عصرية وجميلة، حيث أنها ارتدت تي شيرت وبنطلون باللون الأبيض، ومن الناحية الجمالية فجأت بتسريحة شعر مميزة ورائعة، ووضعت الكثير من اللمسات الناعمة من الماكياج الرائع الذي ارتكز على الكثير من الألوان الترابية.

استعداد نانسي لأحياء حفل في باريس

وتتأهب حالياً الفنانة نانسي عجرم لتحيى حفل غنائي على مسرح أولمبيا في باريس، يوم الجمعة 10 يونيو القادم 2022، وهو الذي سوف يكون بمثابة مفاجأة كبيرة لجمهورها، وهي تقدم فيه الكثير من الأغاني المميزة الخاصة بها والتي يحبها جميع محبيها في كافة الأنحاء.