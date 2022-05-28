انت الان تتابع خبر لن تتوقع ماذا كان الشيخ الشعراوي يفعل إذا وجد امرأة تبيع والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تحدث الفنان حسن يوسف عن حياة الراحل الشيخ الشعراوي عبر برنامج "كلام الناس"، حيث تطرق كيف كانت حياته كلها إيمان وذكر.

وقد عبر قائلاً: “الشيخ الشعراوي كان يقولي لما تلاقى ست بتبيع جرجير وفجل وتفاصل معاها وتقولك 10 تقولها 9 لأ اديها 11 دي شقيانة وتعبانة”.وأضاف: “الشيخ الشعراوي فعلا كان بينضف المراحيض في مسجد السيدة نفيسة، ويقول إحنا خدامين ومحدش يقولي يا مولانا، كان متواضعا.

ولما راح يزور الجامعة الطلبة شالوا العربية بتاعته، ولكن عمره محسش بالكبر، ومرة قال لابنه عبد الرحيم وجاب كيس فيه 70 ألف جنيه وأعطاه لشخص غلبان ورد ده راجل بيته هيتخرب ولو كان صادق أنا أنقذته ولو كاذب حسابه عند ربنا”.

يذكر أن الشيخ محمد متولي الشعراوي إمام الدعاة توفي في السابع عشر في شهر يونيو من العام 1998م