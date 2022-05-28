انت الان تتابع خبر هشام عاشور يسخر من عجز زوجته نيللي كريم وعدم قدرتها على الإنجاب.. الفنان يهينها أمام العلن اليكم التفاصيل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - صدم المتابعون بعد ما قاله زوج الممثلة المصرية الشهيرة نيللي كريم عن الأولاد، حيث اعتبر الكثير منهم أنّها إهانة بحق زوجته أمام الجميع، الغير قادرة على الإنجاب بعد تجاوزها سن ال45. وأكد هشام عاشور، لاعب الاسكوتش السّابق على رغبتهما في الانجاب قريباً، غير أنّه سخر قائلًا:

في التفاصيل، اعترفت النجمة نيللي كريم أن قوانين الأحوال الشخصية في مصر تظلم الرجال في بعض الأوقات كما تظلم النساء، وقالت إنها لا تتعمد طرح قضايا اجتماعية في أعمالها الدرامية، وإنما تهتم أولا بالقصة والشخصيات ومن داخل العمل تتم مناقشة القضايا، وأشارت إلى أنها لم تتوقع أن يحقق مسلسلها “فاتن أمل حربي” كل هذه الضجة.