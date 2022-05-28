انت الان تتابع خبر إعلان انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل والجمهور مصدوم! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أثارت الفاشينيستا والفنانة الكويتية روان بن حسين، جدلا كبيرا بعد أن كشفت عن طلاق صديقتها المقربة مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني.

ويبدو أن روان بن حسين كشفت طلاق بسمة بوسيل عن غير قصد، حيث علقت قائلة: ”سنين راحت وسنين جت.. تزوجنا وطلقنا وخلفنا.. يلا الحين بعطيك تقرير كامل“.

وحظي مقطع الفيديو بتفاعل كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسموا في تعليقاتهم بين من يقول إن روان تقصد نفسها عند حديثها عن الطلاق، ولكن خانها التعبير ولم تكن إلا زلة لسان منها لأنها تحدثت بصيغة الجميع.في حين أكد البعض طلاق بسمة من تامر، خاصة بعد العديد من الشائعات المتداولة حول انفصالهما مؤخرا.

وكان الفنان تامر حسني، قد رد قبل أسابيع على الشائعات التي لاحقته بانفصاله رسميا عن زوجته، وقام بمشاركتها في افتتاح شركتها الجديدة المستقلة.ونشر تامر حسني، صورة تجمعه بزوجته عبر خاصية ستوري بحسابه في إنستغرام، وعلق على الصورة قائلًا: ”مبروك لزوجتي وحبيبتي بسمة لبدء عمل شركتها المستقلة وكل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي انتي وولادنا إن شاء الله ربنا يكتبلك كل الخير والنجاح“.

وانتشرت خلال الشهور الماضية شائعة انفصال تامر حسني عن زوجته، حيث ردت بسمة بوسيل على الأنباء التي انتشرت حول انفصالهما. وكتبت بوسيل عبر خاصية الستوري قائلة: ”يا رب تبطلوا تكتبوا الإشاعات دي، حرام تنزلوا صور وتشهروا ببنات لسه متجوزتش“.

وتابعت: ”أنا أم لبنتين ومرضاش ده لبناتي، فياريت نراعي ربنا في مهنتنا، ونبقى نتأكّد من أي حاجة قبل ما ننزلها.

وسبق أن احتدمت الأمور بين بسمة بوسيل وتامر حسني بسبب ”الغيرة من المعجبات“ وكادت أن تصل الأمور إلى الطلاق لولا تدخل النجمة الإماراتية أحلام بوساطة صلح استجاب لها تامر وبسمة سريعا، واعترف تامر بغيرة بسمة بوسيل الشديدة من المعجبات، ولكنه نفى شكها في خيانته لها.وقال في حواره مع إسعاد يونس لبرنامج ”صاحبة السعادة“: ”

أحيانا عقلها بيصغر جدا وتقعد تدقق في الصور وتقول لي انت باصص بصة غريبة للبنت دي، كما أنها تلاحظ تكرار حضور بعض المعجبات للحفلات، ولديها ذاكرة فولاذية“