مصطفى قمر يكشف عن تعرضه لعملية نصب ويلجأ للنائب العام (مستندات)

ابو ظبي - احمد الجزار - أصدر المستشار ياسر قنطوش محامي الفنان مصطفى قمر بيانا صحفيا أكد خلاله تعرض موكله للنصب من شركة ميديا لايف.

تعود القضية حينما تعاقد مصطفى على برنامج “٥ نجوم” بأحد الفنادق الشهيرة بمدينة ٦ أكتوبر وكان ذلك في حفل كبير وتم تصوير حلقات البرنامج و تم عرضه في شهر رمضان 2021.

وأضاف قنطوش إنه عندما اخلت الشركة و لم تسدد للفنان حقوقه المالية كاملة حيث قام رئيس مجلس إدارة الشركة بتحرير شيك للفنان بباقي مستحقاته و عندما توجه لصرف الشيك أفاد البنك بالرجوع على الساحب لعدم كفاية الرصيد مما جعل الفنان يلجأ لمكتب المستشار ياسر قنطوش لاقامة جنح إصدار شيك بدون رصيد ضد الممثل القانوني لشركة ميديا لايف و أقام ااجنخة رقم ٨٢٥٥ لسنة ٢٠٢١ جنح الدقي و صدر حكم غيابي بالحبس سنة مع الشغل و كفالة الف جنيه و علي اثر ذلك الحكم قامت الشركة بعرض كامل قيمة الشيك و قرر بالمعارضة في الحكم و أصدرت المحكمة حكمها بتاييد الحكم المعارض فيه و أمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اليوم و قررت المحكمة في حيثيات الحكم باخذ المتهم بالرافة.

أقام الفنان الدعوي رقم ٩٩ لسنة ٢٠٢٢ مدني الدقي المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي إصابته من جراء عدم صرف الشيك في موعده.

وأوضح قنطوش إنه عندما خالفت الشركة شروط التعاقد و عدم تصدر الفنان الدعاية الإعلانية للبرنامج كما هو متفق عليه في العقد بادر بإقامة الدعوي رقم ١٠٣٦ لسنة ٢٠٢١ اقتصادي و أثناء تداول الدعوى بالجلسات قام الممثل القانوني للشركة بالطعن علي العقد بالتزوير و هنا تدارك الفنان انه تعرض لعملية نصب و احتيال من قبل الشركة بأن قام ممثلها القانوني بتسخير شخص من الغير وقام بتوقيع العقد بدلا منه و علي إثر ذلك تقدم الفنان ببلاغ لمعالي المستشار النائب العام متهما فيه الممثل القانوني للشركة بالنصب عليه بهدف الهروب من تنفيذ شروط العقد و المسؤولية الناجمة عن مخالفة شروط التعاقد و قيد ذلك البلاغ برقم ٦٨٢٠ لسنة ٢٠٢٢ إداري الدقي و مازال المحضر رهن التحقيق و معالي المستشار المحامي العام أصدر قرارا بارفاق صورة رسمية من أوراق القضية رقم ١٠٣٦ لسنة ٢٠٢١ اقتصادي القاهرة و إرفاق صورة رسمية من تقرير ابحاث التزيف و التزوير و عمل تحريات المباحث حول الواقعة و المحضر مازال متداول حتي تاريخه في نيابة العجوزة.



واختتم البيان بضرورة تحري السادة الصحفيين الدقة كاملة في نقل المعلومات المرسلة إليهم لان كل ما تم تداوله ليست هي الحقيقة كاملة فشركة ميديا لايف اخفت حقيقة الواقع بهدف التشهير بالفنان حتي لا يطالب بحقوقه طرف الشركة المخلة بتنفيذ التعاقد.