بحضور نجوم الفن والإعلام وغناء محمد رمضان.. مدحت العدل يحتفل بزفاف ابنته (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - احتفل الشاعر الغنائي والمؤلف مدحت العدل بزفاف ابنته آية، بجانب متحف الحضارة المصرية بمنطقة مصر القديمة في مساء الجمعة 27 مايو الجاري.

وأحيا الحفل كلا من النجم وليد توفيق والنجمة كارول سماحة وسط تفاعل من الحاضرين، من بينهم كل من النجوم يسرا، نيللي كريم، ياسر جلال، خالد النبوي لميس الحديدي وبوسي شلبي وهالة سرحان، وغيرهم من المشاهير.

وحرص محمد رمضان على تهنئة العروسين والغناء لهما.

كما انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لمدحت العدل برفقة ابنته.

ونشر الفنان عزيز الشافعي فيديو للألعاب النارية التي رافقت حفل الزفاف.

وكان مدحت العدل احتفل بعقد قران ابنته في 21 مايو الجاري، وعقد القران الشيخ علي جمعة، وانتشر فيديو له أثناء جلوسه بين العروسين، وشهد على العقد جمال العدل وسط حضور الأهل والأقارب والأصدقاء.