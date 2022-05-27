وفاة والد الملكة رانيا العبدالله.. فمن هو والدها؟

ابو ظبي - احمد الجزار - نعى الديوان الملكي الهاشمي، بمزيد من الحزن والأسى، والد صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبد الله، المرحوم الطبيب فيصل صدقي الياسين.

وأعلن الديوان الملكي الهاشمي الحداد على الفقيد، في البلاط الملكي الهاشمي لمدة سبعة أيام اعتبارًا من اليوم الجمعة، بأمر من الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

وأعرب الديوان الملكي الهاشمي عن صادق التعازي وخالص المواساة لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وجلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأمراء هاشم وإيمان وسلمى، وأسرة الفقيد وآل الياسين الكرام، بهذا المصاب الأليم، متضرعًا إلى الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته.

وتوفي، اليوم الجمعة، والد الملكة رانيا العبد الله، عقيلة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وقالت في بيان نقلته وسائل إعلام أردنية: انتقل إلى رحمة الله تعالى الجمعة، فيصل صدقي الياسين، والد جلالة الملكة رانيا العبد الله.

من هو والد الملكة رانيا

فيصل صدقي الياسين كان من أبرز الشخصيات المهمة في الأردن، حيث إنه كسب محبة جميع أبناء المملكة الأردنية الهاشمية بسبب تواضعه وأخلاقه الراقية ومن أبرز المعلومات الشخصية للراحل والد الملكة رانيا.

ولد الطبيب الدكتور فيصل الياسين في مدينة طولكرم الفلسطينية عام 1934.

حيث إنه أكمل دراسته الثانوية في مدينته، قبل أن ينتقل إلى مصر لدراسة الطب في جامعة القاهرة المصرية.

ثم توجه بعدها بسنوات للاختصاص بالجراحة وطب الأطفال في إيرلندا الشمالية.

إلا أنه انتقل الراحل عام 1961 إلى الكويت بعد أن حصل على وظيفة في وزارة الصحة الكويتية.

ليقوم بعدها بفترة قصيرة بافتتاح عيادته الخاصة كواحد من أوائل الأطباء الأجانب الذين حصلوا على ترخيص.

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي ووكالة الأنباء الأردنية عن خبر وفاة والد الملكة رانيا فيصل صدقي الياسين في اليوم الجمعة تاريخ 27/5/2022، وسنتعرف على تفاصيل وفاة الملك.