الصور الأولى لـ دنيا عبدالعزيز في حفل زفافها (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - تحتفل الآن الفنانة دنيا عبد العزيز بزفافها على المهندس مصطفى كامل في نويبع.

وأطلت دنيا عبد العزيز بفستان زفاف من تصميم هاني البحيري، وارتدت الطرحة بشكل مختلف، كما فضلت ارتداء حذاء رياضي يساعدها على الحركة خاصة أن حفل الزفاف يقام على شاطيء البحر.

ويقام الحفل داخل إحدى القرى السياحية بمدينة نويبع وحضر حتي الآن مي نور الشريف وميسرة وميدو عادل والماكيرة زينب حسن وإيمي سالم وزوجها غسان مولى وتستعد الراقصة دينا لإحياء أولى فقرات الحفل.

واحتفلت دنيا عبد العزيز، الأحد الماضي بليلة الحنة، واقتصر الحفل على الأهل والأصدقاء المقربين وظهرت العروس بفستان أبيض قصير.

يشار إلى أن دنيا عبد العزيز شاركت في رمضان 2022 في مسلسل “المداح 2: أسطورة الوادي” من بطولة حمادة هلال، أحمد عبد العزيز، هبة مجدي، كمال أبو رية، سهر الصايغ، خالد سرحان، جمال عبد الناصر، تامر شلتوت، هلا السعيد، من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

كما شاركت في مسلسل “ملف سري” مع هاني سلامة، وعائشة بن أحمد وشيرين وماجد المصري ونضال الشافعي وصبا الرافعي ودنيا عبد العزيز ومحسن محيي الدين وإيهاب فهمي وإدوارد ورحمة حسن ودينا ومادلين طبر وكارولين عزمي، ونبيل عيسى، نور محمود، مهند حسني، عمر زكريا، محمود حجازي، والمسلسل من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.