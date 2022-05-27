انت الان تتابع خبر اتفرج – فيفي عبده تشوق جمهورها بوصلة رقص عراقي بالعباية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الإستعراضية فيفي عبده بنشر فيديو جديد لها على حسابها الرسمي عبر موضعع التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهات.

وظهرت فيفي عبده شرفة منزلها في الاسكندرية، حيث ظهرت مرتدية عباية من اللون الأسود المنقوشة بالأصفر وترقص بطريقة مثيرة، معلقة ‏يا مساء الفل من اسكندرية تحياتي للعراق.

وعلق الكثير من الجمهور علي هذا الفيديو بينها :شكرا للتحية بس هاي الاغنية لا ينركص عليها شعر شعر ولا يندك عليها اصبعتين-معقولة للآن ما تعرف انقلش.

وشاركت فيفي عبده في مسلسل شغل عالي مع كلا من شيرين رضا، توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، كريم سرور وغيرهم، تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.