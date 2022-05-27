انت الان تتابع خبر اتفرج – رانيا يوسف واقفه وسط الرجالة بفستان مقطع والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - زات الفنانة رانيا يوسف متحف الشمع في مدينة لندن خلال الساعات الماضية والتي التقت العديد من الصور مع تماثيل الشخصيات المشهورة التي يضمها المتحف وقامت بنشرها علي صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت رانيا يوسف مرتدية فستان ضيق من اللون الأبيض المقطوع من منطقة الجانبين ووأخذت العديد من الصور مع التمثيل التي كان من بيها تمثال لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الانجليزي محمد صلاح.

وعلقت رانيا يوسف علي الصور قائلةً : مصدقوش نفسهم إن أنا في لندن فكلهم جم يتصوروا معايا.

وتعرضت رانيا يوسف لكثير من التعليقات الساخرة من تعلقيها علي الصور مثل حتى المرحومه ديانا من شده فرحها خرجت من التربتها –محمد علي كلاي جالك منين.