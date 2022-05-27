انت الان تتابع خبر منى زكي تواسي النجمة عبلة كامل بعد انباء اعتزالها.. ما فعلته زوجة احمد حلمي مؤثر! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قامت الفنانة منى زكي، بنشر لقطة من كواليس فيلمها «خالتي فرنسا» الذي قدمته قبل 18 عامًا مع الفنانة عبلة كامل، التي انتشرت شائعات حول اعتزالها الفن بشكل نهائي، ولكن نفى الأمر طليقها الفنان أحمد كامل.

وكشفت منى زكي عن الصورة من كواليس العمل ونشرتها عبر استوري حسابها الرسمي على إنستجرام.الجدير بالذكر انه في الوقت الحالي تُشارك الفنانة منى زكي بفيلم «العنكبوت» الذي يُعرض في دور العرض بسينمات القاهرة، وتقدم بطولته رفقة الفنان أحمد السقا، وتدور أحداث الفيلم حول تاجر مخدرات يقع في الكثير من المشكلات بسبب عمله، الأمر الذي يجعله مُرقبًا وحياته مهددة.