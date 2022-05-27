انت الان تتابع خبر موتوا بغيظكم.. اليسا تشعل السوشيال ميديا برسالة لاتخطر على البال اتفرج

والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - وجهت الفنانة اليسا رسالة غامضة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” . وكتبت اليسا " موتوا بغيظكم!! والشاطر يفهم !!! ".

وتخطت أغنية "من أول دقيقة" التي جمعت بين كل من النجمة اللبنانية اليسا والنجم المغربى سعد لمجرد حاجز الـ 78 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" في أقل من شهر ، بعد تصدرها التريند لفترة كبيرة، وهى من كلمات أمير طعيمة وألحان رامي جمال وتوزيع أحمد إبراهيم.وتستعد النجمة اللبنانية إليسا لإحياء حفل غنائي في الكويت مع الفنان وائل كفوري يوم 9 من شهر يونيو المقبل، ومن المقرر أن تقدم لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التي حققت لها انتشاراً واسعاً مع الجمهور.