انت الان تتابع خبر مشهد صادم في باب الحارة فضح حقيقة مرض جدري القرود قبل سنوات.. لن تّتوقع ما كُشف وصدم الجمهور!! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصوّرة من مسلسل "باب الحارة" حيث يعالج حلّاق الحارة "أبو عصام" (عباس النوري) "ابو غالب" (نزار ابو حجر) من أحد الأمراض الجلدية، في محاكاة لانتشار مرض جدري القرود حالياً معتبرياً ذلك فضحاً لحقيقة المرض.

الفنان السوري عبّر عن سعادته بتذكّر المشاهدين لهذه اللقطات، معتبراً أن "هذه الأمراض تستثمر جاهزيتنا للخوف فقط".وذهب الفنان عباس نوري للتأكيد أن جائحة"كورونا نجحت تماماً في إغلاق المجتمع وفرض شروطها على كل مناحي الحياة"

وقدّم النص للجمهور بعدم ترك جدري القرود يتملك في النفوس على غرار ما فعل كورونا.

وبيّن النوري تلقيه رسائل كثيرة تسأله عن المرض، شاكراً اهتمام الجمهور عبر شبكات التواصل الاجتماعي.