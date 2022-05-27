فنان مصري يعلن لمتابعيه هذا الخبر المحزن

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الرياض - احمد صلاح - أكد الممثل المصري ​هشام سليم​ إصابته بمرض السرطان، وقال إنه سيخضع لفترة علاج قد تستمر لعدة أشهر.

وكان الممثل هشام سليم شارك في رمضان 2021 في مسلسل "​هجمة مرتدة​"، وهو يتناول ملفاً من ملفات المخابرات المصرية وهو من بطولة ​أحمد عز​ وهند صبري، ماجدة زكي و​نضال الشافعي​ بالإضافة الى هشام سليم، صلاح عبدالله، ندى موسى، محمد جمعة وأحمد فؤاد سليم.كما يتواجد الممثل هشام سليم خارج القاهرة حالياً لأخذ قسط من الراحة والخضوع للعلاج. أما بالنسبة لحالته النفسية فهو يبدو بحالة جيدة.