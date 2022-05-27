انت الان تتابع خبر رانيا محمود كشفت سر برنامج رامز جلال لن تتوفع ماهو والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قالت الممثلة المصرية ​رانيا محمود ياسين​، في تصريحات خاصة لموقع 'الفن"، إن الممثل ومقدم البرامج المصري ​رامز جلال​ نجح في تقديم برامج المقالب لدرجة جعلته يحصد النجاح عامًا تلو الآخر، لافتة إلى أنه حقق ذلك بأرقام المشاهدات والإعلانات التي جعلته يتربع على عرش هذه النوعية من البرامج الترفيهية في العالم العربي

واوضحت أنها عندما ظهرت معه فى عام 2014، لم تكن تعلم أنه مقلب، وتفاجأت به، مشيرة إلى أنه في الوقت الحالي أصبح هناك عدة مؤشرات تكشف حقيقة تلك البرامج قبل بدء التصوير.

جدير بالذكر، أن آخر أعمال رانيا محمود ياسين مسلسل "انحراف"، والذي شاركت به فى الموسم الرمضاني الماضي مع روجينا وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.