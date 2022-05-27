محمد رمضان يستقبل نجيب ساويرس في كواليس تصوير “بلالين”: “أغلى زيارة” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الفنان محمد رمضان عن زيارة رجل الأعمال نجيب ساويرس له في كواليس تصوير أحدث أغنياته “بلالين”.

ونشر محمد رمضان فيديو للحظة استقباله لنجيب ساويرس في موقع تصوير الفيديو كليب، ومشاهدته لبعض اللقطات التي تم تصويرها.

وكتب محمد رمضان تعقيبا: أغلى زيارة من أغلى وأعز صديق.

وكان محمد رمضان قد أعلن عن طرح فيديو كليب “بلالين” يوم الإثنين المقبل عبر قناته على YouTube.

على جانب آخر، كان محمد رمضان كشف عن البوستر التشويقي لفيلمه الجديد “نمبر وان”.

وعلق محمد رمضان على البوستر، الذي نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي Instgram قائلا: “البوستر التشويقي الأول لفيلم نمبر وان.. ثقة في الله نجاح.. الوحش رجع”.

وشارك محمد رمضان في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “المشوار”، مع دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور وسما إبراهيم، والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة “ميديا هب سعدى – جوهر”.