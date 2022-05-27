بحضور رمضان صبحي وأصدقاء مقربين.. مجدي كامل يحتفل بحصوله على “الدكتوراه” (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - ناقش الفنان مجدي كامل، مساء أمس الخميس، رسالة الدكتوراه التي تقدم بها تحت إشراف الأستاذ الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون السابق، ومناقشة الفنانة القديرة الدكتورة سميرة محسن.

وحملت رسالة الدكتوراه التي نوقشت في قاعة مندور بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، عنوان “أسس تدريب الممثل لتطوير عنصر الإيقاع للأداء التمثيلي في العرض المسرحي”.

وكان من بين الحضور، زوجته الفنانة مها أحمد، ونجله لاعب الكرة عادل مجدي كامل، وصديقه نجم نادي بيراميدز رمضان صبحي، والإعلامية بوسي شلبي، ولوحظ احتفاء الجميع بالفنان مجدي كامل والتُقطت صور لفرحة أصدقاء مجدي وزوجته والتفاف الجميع حوله لتهنئته.

وكان الفنان مجدى كامل وزوجته الفنانة مها أحمد احتفلا بعيد ميلاد نجلهما، مؤخراً ونشر مجدي كامل فيديو لاحتفالهما عبر حسابه بموقع إنستجرام، وعلق قائلا: “النهاردة عيد ميلاد ابني أحمد.. كل سنة وانت طيب وبخير وصحة وسلامة وعقبال مليون سنة.. انت تضحك الدنيا تضحك أحلى حاجة جاتلي من عند ربنا.. كل سنة وأسرتي الكريمة بخير.. مها وعادل أنتم السند والضهر لولاكم ما كنت أنا، الحمد لله يا رب توفيقك”.

فيما كتبت مها أحمد عبر حسابها: “كل سنة وأنت طيب يا قلب ماما يا روح ماما يا عيون ماما، عقبال سنين كتيرة أوى وإنت منور حياتنا ودنيتنا يا أجمل هدية رزقنا بيها ربنا”.