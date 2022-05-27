وفاة صاحب سلسلة محلات “أولاد رجب”

ابو ظبي - احمد الجزار - توفي صباح اليوم الأعمال مصطفى رجب مالك مجموعة أولاد رجب، ونشرت الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي” فيس بوك” بيان الوفاة.

وقال الصفحة في بيانها:”بعيون دامعة وقلوب خاشعة مؤمنة بالله وراضية بقضاء الله وقدره،ننعى بمزيد من الحزن والأسى وفاة المغفور له الحاج مصطفى رجب رئيس مجلس الإدارة ومالك مجموعة أولاد رجب، والذى وافته المنية منذ قليل بمستشفى هليوبوليس بمصر الجديدة، وستشيع الجنازة غدًا بعد صلاة الجمعة بمسجد السيدة نفيسة والدفنه ستكون بمقابر جمعية أحمد عرابى”.

وأكدت الأسرة بأنه لم يتم تحديد موعد ومكان العزاء حتي الأن، وسيتم تحديده في وقت لاحق سائلين وداعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة«إنَّ لِلَّه ما أَخَذ ولَهُ ما أَعطَى، وكلُّ شَيءٍ عِنده بِأجَل مُسمَّى فَلنصبِر ولنحتَسِب»،ولا نقول إلا ما يرضي المولى عز وجل.