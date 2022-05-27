انت الان تتابع خبر اليكم حكم المحكمة الكويتية تصدر حكمها الأخير بشأن من شارع الهرم إلى والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بعد حالة الجدل الواسعة التي أحدثها مسلسل "​من شارع الهرم إلى​"، وإنتقاد موضوعه الذي إعتبروه جريئاً للغاية، وبعض مشاهده، ونصه، وصولاً إلى المطالبة بمنعه من العرض، أصدرت النيابة العامة الكويتية أخيراً حكمها بشأن البلاغات التي قدمت ضده، وأكدت أنها حفظت البلاغ المقدم، لأن العمل تم تصويره خارج دولة الكويت.

وجاء في تقرير النيابة العامة: "لقد تم حفظ البلاغ المقدّم ضد مسلسل "من شارع الهرم إلى" ولكن لم يتم التحقيق فيه لأن المسلسل صوّر خارج الكويت ولا يخضع لقانون دولة الكويت أبداً"."من شارع الهرم إلى" من تأليف ​هبة مشاري​ وإخراج مثنى الصبح، ويقوم ببطولته نور الغندور، ​هدى حسين​ وخالد البريكي، أحمد ايراج، لولوة الملا، خالد الشاعر، ​مرام البلوشي​ وليلى عبدالله.