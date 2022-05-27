انت الان تتابع خبر النجم عاصم حواط يحتفل بخطوبته إليكم تفاصيل عن خطيبته وعملها صورة لهم والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - احتفل الممثل السوري ​عاصم حواط​ بخطوبته على الشابة ملاك غازي شلاش وهي صيدلانية تبلغ من العمر 26 عاماً

.وهنأت الصفحة الرسمية لنقابة الفنانين الممثل السوري في منشور جاء فيه: "فرع دمشق لنقابة الفنانين، يبارك للزميل الفنان عاصم حواط، والدكتورة ملاك غازي شلاش، بخطوبتهما الميمونة، ألف مبروك وعقبال الفرحة الكبرى"

وكان قد خاض عاصم حواط خلال الموسم الرمضاني تجربة التقديم التلفزيوني من خلال برنامج "ضربة حظ" كما أنه شارك بعدة مسلسلات منها "جوقة عزيزة" للمخرج تامر إسحاق، و"على قيد الحب" وإخراج باسم السلكا.