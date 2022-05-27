انت الان تتابع خبر في أحداث بيروت 303... أمانة والي تدعم معتصم النهار بعد تعرضه لهذا لحادث اتفرج والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشفت الممثلة السورية ​أمانة والي​ عن دورها في مسلسل "​بيروت 303​" المقرر عرضه قريباً على احدى المنصات من تأليف سيف حامد وبشار مارديني وإخراج ​إيلي السمعان​.وقالت أمانة والي في حديث خاص لموقع "الفن": "دوري في العمل امرأة وحيدة بدون زوج تعتني بولديها اللذين يؤدي دورهما الممثل ​معتصم النهار​ والممثلة زينة بارافي، الإبن يتعرض لحادث وتموت خطيبته والأم تقف معه وتسانده وتوجهه في كافة خياراته".

الجدير ذكره أن العمل يتكون من خمسة عشر حلقة وهو من بطولة عابد فهد، ​سلافة معمار​، معتصم النهار، ​نادين الراسي​، أمانة والي، جيري غزال، جيانا عيد، زينة بارافي وغيرهم الكثير.