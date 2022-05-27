انت الان تتابع خبر في أحداث بيروت 303... أمانة والي تدعم معتصم النهار بعد تعرضه لهذا لحادث اتفرج والان مع التفاصيل
الرياض - احمد صلاح - كشفت الممثلة السورية أمانة والي عن دورها في مسلسل "بيروت 303" المقرر عرضه قريباً على احدى المنصات من تأليف سيف حامد وبشار مارديني وإخراج إيلي السمعان.وقالت أمانة والي في حديث خاص لموقع "الفن": "دوري في العمل امرأة وحيدة بدون زوج تعتني بولديها اللذين يؤدي دورهما الممثل معتصم النهار والممثلة زينة بارافي، الإبن يتعرض لحادث وتموت خطيبته والأم تقف معه وتسانده وتوجهه في كافة خياراته".
الجدير ذكره أن العمل يتكون من خمسة عشر حلقة وهو من بطولة عابد فهد، سلافة معمار، معتصم النهار، نادين الراسي، أمانة والي، جيري غزال، جيانا عيد، زينة بارافي وغيرهم الكثير.