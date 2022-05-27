انت الان تتابع خبر الحكومة الإسبانية تتهم شاكيرا بإختلاس 14.5 مليون يورو اتفرج والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشفت الحكومة الإسبانية؛ عن محاكمة النجمة العالمية شاكيرا، بتهمة اختلاس 14.5 مليون يورو من وزارة الخزانة، بجانب التهرب الضريبي.

وأوضحت محكمة برشلونة في بيان لها، اليوم الخميس، رفض استئناف شاكيرا لعدم تجنب محاكمتها، وأكدت أن هناك أدلة كافية لمحاكمتها نتيجة الشكوى التي رفعها مكتب المدعي العام ضدها عن 6 جرائم ضد الخزانة العامة الإسبانية.

وكانت شاكيرا؛ قد دفعت بالفعل 14.5 مليون يورو، والذي طالبت به مصلحة الضرائب الإسبانية، بالإضافة إلى ثلاثة ملايين أخرى في الفائدة، وذلك بعد اتهامها بارتكاب احتيال ضريبي مزعوم بين عامي 2012 و2014.

وأعلنت شاكيرا في بيان لها، بعد قرار محكمة برشلونة، أنها ستستمر في الدفاع عن براءتها في المحكمة مع فريقها القانوني، وأصرت على أن سلوكها في الأمور الضريبية كان دائمًا بلا عيب.

وشددت شاكيرا على أن المحكمة لم تدخل لتقييم ما إذا كانت قد ارتكبت احتيالًا ضريبيًا ولا ترفض الحجج التي أثارها الدفاع، بل تقتصر على استدعاء الأطراف لتقديم ادعاءاتهم في لحظة إجرائية غير الوقت الحالي، وأن رفض الاستئناف هو مجرد خطوة أخرى في العملية، والتي تستمر الآن في مسارها المعتاد