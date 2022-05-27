شريهان تساند صديق عمرها بعد اعلان اصابته بالسرطان

هشام سليم يعلن إصابته بالسرطان

وأعلن الفنان” هشام سليم “بشأن إصابته بالسرطان من خلال تصريحاته، بأنه يتمتع بصحة جيدة ونفى الي الشائعات المتداولة بتدهور حالته الصحية، مطمئنًا الجمهور قائلا”لحمد لله أنا راضي وكل اللي يجيبه ربنا كويس، وأنا كويس وموجود حاليا بالعين السخنة”.

وتم تداول شائعات أثناء الفترة الماضية، كشفت عن تدهور كبير وأن هشام سليم ، يعاني من تدهور في حالته الصحية بشكل كبير وأنه بمرحلة متقدمة من المرض، منوها أنه امتنع عن العلاج بعد الاصابة بالإحباط واليأس.

آخر أعمال هشام سليم

وكانت أن آخر أعمال الفنان”هشام سليم” مشاركته في فيلم “موسى” ويجسد فيه دور لواء في الداخلية، والعمل من بطولة كريم محمود عبد العزيز، أسماء أبو اليزيد ، إياد نصار، سارة الشامي، وغيرهم من الفنانين.

و شارك الثنائي شريهان و هشام سليم في العديد من الأعمال الفنية، كان أشهرها مسرحية شارع محمد علي.