انت الان تتابع خبر بعد خبر طلاقهما.. أصالة أحتفلت بعيد ميلادها بغياب فائق حسن.. وشام الذهبي تواسي امها بكلمات مؤثرة وغير متوقعه..؟ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - احتفلت الفنانة السورية أصالة نصري بعيد ميلادها الـ53 الأحد الماضي الموافق الـ 15 من مايو، وتلقت العديد من رسائل التهنئة والحب من قبل محبيها وأفراد عائلتها الذين عبروا عن مدى حبهم لها.

وأرفقتها بعدة صور تجمعهما من حفل زفافها، وكتبت: ”انتِ الحياة الي بعيش من خلالها. انت سبب كل شي بدنيتنا يا اعظم و احن واطيب و انقى ام و صديقة و بنت و اخت بهالدنيا.

قوتك الي قوتنا، حنانك و محبتك الخارقة هي الي طهرت قلوبنا من قسوة الحياة و خلتنا نواجه كل الظروف بمحبة و تسامح“.

وتابعت: ”شلون بتقدري تحولي كل محنة لمنحة و تخلينا انشوف الخير والتفاؤل بكل شيء هي معجزة؟! شلون بتقدري اتسامحي بعد و تتسامح مع القسوة والظلم البشري الشرير؟ هي محبة وطهارة غير انسانية. لأنك نادرة وطاهرة وعظيمة يا امي“.

وأضافت بكلمات مؤثرة تشيد فيها بوالدتها: ”يا اصالة..انتي مدرسة بالحب، التسامح، التفاؤل، العزيمة الخارقة الي واجهة كل التحديات من شلل جسدي، لقهر و خذلان… كل شيء ارتفعتي واترافعتي بالحب و الاسرار. الدعاء الي بدعي كل يوم ان اجعل عمرك اطول من عمري و شوفك لآخر لحظة بحياتي ملكة الدنيا.. بعشقك كلمة صغيرة كتييير… انا كلي حب و كلي ملكك.. كل سنة وانتي ست راسي، كل سنة وانتي سلطانة المحبة“.وينتظر الجميع ما قد ينشره زوج أصالة، الشاعر العراقي فائق حسن، في هذه المناسبة الخاصة والطريقة التي قد يعبر فيها عن مدى حبه لها، خاصة وأنه قادر على انتقاء كلماته بطريقة تصف مشاعره المرهفة تجاهها، حيث علَّقت إحدى ورجح المتابعون حقيقة انفصال الفنانة السورية أصالة نصري عن زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، خاصة بعد غيابه عن حضور احتفالية عياد ميلاد أصالة.

وقد ترددت سابقًا انباء انفصال أصالة وفائق حسن؛ إذ جرى تداول أخبار حول انفصالهما بعد شهور قليلة من الزواج، وفضّل الثنائي تجاهل تلك الأخبار السلبية، والرد عليها بشكل غير مباشر، وذلك من خلال نشر الصور ومقاطع الفيديو التي تجمعهما برومانسية عبر السوشيال ميديا.: ”ناطرين كلامك عن ميلاد صولا ترا“.