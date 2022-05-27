انت الان تتابع خبر فارس كرم عن خلافه مع رامي عياش: أخ وحبيب والقصة انتهت بعد سوء فهم اليكم التفاصيل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قال الفنان اللبناني فارس كرم إن خلافه مع الفنان رامي عياش كان خبر وانتهي، مشيرًا إلى أن «رامي أخ وحبيب والقصة انتهت بعد سوء فهم حدث بينهم».

وأضاف «كرم» في لقاء عبر برنامج the insider بالعربي، الأربعاء، أنه «عادي عادي مرقت وخلصت الخبرية، وأن كل ما حصل بيننا يعود إلى مزاجي الذي في بعض الأوقات يكون متعكر، رامي أخ وحبيب والقصة انتهت بعد سوء فهم».

من جهة أخرى، كشف فارس عن أنه انتهى من تسجيل صوته على أغنية خاصة بكأس العالم الذي ستستضيفه قطر في ٢٠٢٢ والتي سيشارك فيها مجموعة من الفنانين العرب.

كما يستعد فارس لتصوير أولى أغنيات الميني ألبوم الذي سيطرحه قريباً حيث أنه سيتوجه يوم ٢٤ نوفمبر إلى مصر لتصوير الكليب مع المخرج محمد سامي .

وأشار فارس إلى أن الميني البوم سيتكون من ٤ أغاني واصفاً كل أغنية بألبوم ويتعاون فيه بأغنيتين مع الشاعرة حياة اسبر والملحن فضل سليمان فيما يتولى كتابة وتلحين أغنيتين الفنان فارس اسكندر والتوزيع لعمر صباغ.