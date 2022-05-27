انت الان تتابع خبر هالة صدقي.. طلقها زوجها عبر الهواء مباشرةً.. وردة فعلها أحزنت الجمهور! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - وكان سامح سامي خرج في بث مباشر في شهر رمضان الماضي، وطلق زوجته هالة صدقي، التي سخرت حينها من التصرف، وأوضحت أن الطلاق ليس لديهم في ديانتهم.وفجرت هالة صدقي مفاجأة عبر حسابها الرسمي على “انستجرام” حيث نشرت وثائق تؤكد أن زوجها طلبها لبيت الطاعة.

وواصلت: «مقولة غراب البين طلعت صح، مفيش فراق ولا حاجة، بلاغ للعرسان لما أفض الاشتباك هنعمل طلبات جديدة» وكانت هالة صدقي كشفت في برنامج “شيخ الحارة في رمضان” عن تلقيها طلبات للزواج وجميعها معلقة لحين انفصالها.وعلق الجمهور على كيفية تلقيها لإنذار لدخول بيت الطاعة على الرغم من أنها مسيحية، حيث لا يوجد في ديانتها ما يسمى بذلك.

وردت هالة على جمهورها قائلة : «لأننا نخضع لشريعة الدولة وهي الشريعة الإسلامية». وسخرت هالة في تعليق آخر لها «شكل الفيلم ليلى علوي قلب حقيقة»، في إشارة منها إلى الفيلم الشهير الذي قدمته صديقتها وزميلتها الفنانة ليلى علوي قبل سنوات وتناول فكرة بيت الطاعة.

واشتعلت الخلافات بين هالة وزوجها منذ عدة أشهر؛ حيث كشفت أن هناك خلافات زوجية ومادية مع زوجها سامح سامي.

فيما خرج زوجها ليشكك في نسب أبنائه منها، مما زاد الصراع اشتعالًا، وواصل الثنائي التراشق بالألفاظ والتصريحات الحادة على مدار الأشهر الماضية.

وعادت بعض الأطراف للصلح بينهما ثم تقدم زوجها بالشكر لها خلال فيديو لمساعدتها والده في أزمته الصحية مؤخرا.

فيما أكدت صدقي على رفضها التصالح مع زوجها، مشيرة إلى أن الخيانة سبب انفصالهما خلال ظهورها في برنامج «واحد من الناس».