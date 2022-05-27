اتفرج صور جديدة .. دنيا سمير غانم تشعل مواقع التواصل بـ «ملامح متغيرة» تماماً.. والجمهور: «شبه ياسمين صبري»

الرياض - محمد الاطلسي - نشرت الفنانة دنيا سمير غانم مجموعة من الصور الجديدة لها بإطلالة أنيقة وجذابة خطفت من خلالها جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام”.

دنيا سمير غانم تشعل مواقع التواصل بـ «ملامح متغيرة».. والجمهور: «شبه ياسمين صبري» حيث ظهرت دنيا سمير عانم خلال الصور المنشورة بإطلالة كاجوال، مرتدية قميصا أبيض مكشوف الكتف، واعتمدت على لمسات جمالية من المكياج، ما أظهر جمال ملامحها، وعلقت وكتبت على صورها: “إذا كانت أحلامك لا تخيفك فهي صغيرة جدا”.

وأثارت دنيا سمير غانم حالة من الجدل بإطلالتها وتغيير ملامحها، وعلى الفور تفاعل العديد من جمهورها ومتابعيها وجاءت أبرز التعليقات: “شبه ياسمين صبري”، “ما شاء الله تحس مش هي”، “قعدت كتير بفكر هي دنيا حطة صورة مين”، “عملتي في نفسك كدة ليه”، “بقيتي كدة أزاي”.

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لجنازة الفنان سمير صبري، والتي ظهر فيها رجل تميز بزيه الصعيدي، وأعتقد العديد من الناس أنه من محبى النجوم ويريد التقاط صور تذكارية معهم، ولكن المفاجأة أنه صاحب أحد محلات الجزارة وجاء ليترك رسالة لبنات الفنان الراحل سمير غانم.

حيث أكد ربيع محمود صاحب محلات جزارة، خلال تصريحات صحفية، أنه أصر أن يحضر الجنازة ليبلغ دنيا سمير غانم رسالة هامة، مشيرا إلى أنه راى رؤية في منامه غير مطمئنة لحال كل من سمير غانم ودلال عبدالعزيز، وذهب لمشيخة الأزهر الشريف، ونصحوه بالذهاب لبناتهم، واخبارهم بكل شىء.

وأوضح، خلال التصريحات إن الرؤية التي مر بها دلت على أن كلًا من سمير غانم ودلال عبدالعزيز في ضيق كبير، وقبرهم ضيق عليهم، مشيرا إلى أنه حاول التحدث لكل من دنيا سمير غانم، وزوجها الإعلامي رامي رضوان خلال جنازة سمير صبري، ولكنها لم تستجيب، مما جعل زوجها ينفعل عليه.

وأشار خلال التصريحات، إلى أنه بعدما فشلت محاولته في التحدث معها، أخذ يردد قائلا:”حسبي الله ونعم الوكيل فيكي يا دنيا، ذنب أبوكي وأمك في رقبتك يا بنتى”.