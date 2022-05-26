انت الان تتابع خبر لن تتوقع من هي والدة حنان مطاوع.. فنانة شهيرة دوّخت فناني جيلها بجمالها الساحر اتفرج صورة! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشفت النّجمة حَنان مطاوع عن سِر ابتعاد والدته النجمة الكبيرة سهير المرشدي عن أي أعمال فنية مؤخراً منذ آخر أعمالها طايع الذي عرض في رمضان عام 2018.

وصَرّحت حنان مطاوع، بأنّ السبب الوحيد والرئيسي لعودة سهير المرشدي مَرّة أخرى إلى الفَنّ والتمثيل هو أن تَجِدَ عملاً فنياً يَستَفِزّ ملكاتها الفنية كممثلة لها باع ورصيد كبير للسينما والدراما، حيث إنها إن وجدت هذا العمل ستعود بشكل مباشر وسريع إلى مهنتها، ولكنها في الوقت الحالي تقضي معظم وقتها مع حفيدتها ووسط عائلتها ولم تعتزل التمثيل.

وسهير المرشدي كانت واحدة من اجمال الوجوه الفنية في مصر، وكانت كما وصفها كثيرون "ملكة جمال"، سعى للزواج منها الكثير من الفنانين من أبناء جيلها.

وعن علاقة والدتها بابنتها «أماليا”، قالت: «مثل ما كُنت أقول إنّ والتي أم عظيمة، لأجدها أيضاً جدة (سكر).

إذ إنها طول الوقت تلعب مع ابنتي، وتتناقش معها. أنا أضحك عندما أدخل في مناقشات بينهما. فأماليا تبلغ سنتين ونصف، وتقول كلاماً غير منطقي، لكن والدتي دائماً تكون حريصة على أن تتحدث معها وتتناقشان سوياً».على الجانب الآخر، ردت حنان مطاوع على مدى وجود السوشيال ميديا في حياتها، لتبدي خوفها بأن السوشيال ميديا أصبحت في الوقت الحالي تكنولوجيا فائقة التطور أصبحت تمثيل مؤخراً لتدمير حياة أسرنا ومجتمعِنا وإذا لم ننتبه لهذا الخطر الذي أصبح قريباً منا سيتم تخريب حياتنا في القريب العاجل.