انت الان تتابع خبر بعد خطوبتها على تيام مصطفى قمر.. أول تعليق من أحمد زاهر على زواج ابنته اليكم التفاصيل! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشف الفنان أحمد زاهر، عن حقيقة الأخبار التي تم تداولها خلال الفترة الماضية عن خطبة ابنته ليلى لنجل الفنان مصطفى قمر، والتي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف: "وبعدين تيام قمر ابن حبيبي مصطفى قمر ربنا يحميه وشاب جميل ومحترم، ده كله عشان اتصورت معاه صورة في غلاف، ومش تيام بس إحنا بنتفاجئ بأسماء غريبة لا أنا ولا بنتي نعرفهم".

ومن جانب فيلمه الجديد "فارس" أكد زاهر، أنها تجربة مثيرة، وكان ينتظرها منذ عامين، لأنها أولى بطولاته المطلقة في السينما، قائلاً: "التجربة كانت مثيرة بالنسبة لي لأنها جديدة، أول مرة أعمل موضوع أكشن وجسمي مكنش مناسب للتجربة، وقعدت سنتين ألعب حديد وجيم عشان جسمي يكون لايق على الشخصية، كنت بتمرن مع أندرو ماكنزي وبيجيلي البيت، وكنا بناخد وقت كبير أوي عشان نطلع الحركة مظبوطة".

وأضاف: "الموضوع كان متعب المشهد اللي بيتشاف في دقيقتين بيتصور في تسع ساعات، والتصوير أرهقني بشكل كبير".

وتابع: "على الرغم من أن القصة ممكن تكون مكررة، بس التناول ممكن يكون مختلف، طول الوقت بحاول أجتهد في دوري وفي الورق، بحاول نتفق كلنا على حدوتة بشكل عام، عشان العمل يطلع بشكل أفضل.. والمنتج والمخرج لم يبخلوا بشيء على العمل".

وأضاف: "اتبسطت بالتجربة بعد سنة ونص بشتغل في الفيلم، وردود أفعال الجمهور، وحسين فهمي وقف جنبي وصلاح عبد الله، وإيمان العاصي، ومنة فضالي".

وأشار أحمد زاهر، إلى أنه أتبع نظاماً غذائياً معيناً، وتناول بروتين وأكلات لا تعمل على زيادة وزنه، واجتهد بشكل كبير حتى تظهر الشخصية بهذا الشكل، مؤكداً أنه تعرض لإصابات كثيرة خلال تصويره الفيلم، وذلك في يده وقدمه، وخاصة مشهد الحريق الذي كان في بنزينة، والذي تم تصويره لمدة 22 ساعة متواصلة، وتعرض لالتهاب رئوي شديد وأخذ إجازة 15 يومًا وجلس في منزله بسببه، قائلًا: "كنت بكح دم أسود مرتين في اليوم بسبب الالتهاب الرئوي