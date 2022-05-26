انت الان تتابع خبر إقدام شيرين عبد الوهاب على الانتحار يفجّر ضجة.. مفيدة شيحة كشفت سرّاً خطيراً والجميع .. حرام اللي عملتيه بنفسك!! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بالتزامن مع بروز قضية طلاقها مؤخراً ، تداول رواد مقاطع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وهي تكشف عن محاولتها الانتحار في منزل الفنان حسام حبيب في فترة زواجهما قبل حدوث الطلاق متفاعلين معه بطريقة محزنة.

وفي الفيديو قالت شيرين "أنها قضت 4 سنوات من العذاب، وكانت تنام على الكنبة"، مؤكدة أنها حاولت تكبير عائلتها مع طليقها السابق ولكن محاولتها باءت بالفشل بسببه.

كما كانت قد وصفت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، طليقها حستم حبيب بـ"الحيلة الدلوعة"، و"السرطان"، كاشفة لأول مرة كواليس محاولة الانتحار التي فشلت فيها.

ووقتها أكّدت شيرين عبد الوهاب، "أن العودة مرة أخرى إلى زوجها يحتاج إلى معجزة من عند الله"، قائلة إنها "فعلت كل شىء حتى تتخلص من حياتها، وأنها حاولت الانتحار لكن ربنا لم يرد حتى الآن".

هذا وصرحت الإعلامية مفيدة شيحة في برنامج "الستات" الذي تقدّمه عبر قناة "النهار وان"، عن أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب مع طليقها المطرب حسام حبيب، وهي الأزمة التي شغلت الرأي العام المصري خلال الفترة الأخيرة.

حيث قالت مفيدة "إن الفنانة شيرين عبدالوهاب طيبة ومنفعلة لكن مشكلتها الكبيرة هي أنها تحب حسام حبيب".

وأضافت أن شيرين عبد الوهاب في حالة حب قائلة: "في أوقات الواحد لازم ياخد قرار حتى لو القرار ده هيقطع نفسه، وخلّي بالك إنتي عندك ولاد، وهما بيعيشوا معاكي كل شيء، ومحتاجة تركزي في هذا الأمر".

الجدير بالذكر ان الفنانة شيرين عبد الوهاب قد أثارت الجدل خلال اليومين الماضيين بعدما قدّمت بلاغاً ضد حسام حبيب بعدم التعرض لها ولابنتيها، فأُلقي القبض عليه واتّهم بتهديد شيرين بسلاح ناري مع تهمة السب والقذف، لكن النيابة أطلقت سراحه بكفالة قيمتها عشرة آلاف جنيه وتم تحويل القضية إلى المحكمة المختصة للنظر فيها.

في سياق متصل كشفت الإعلامية لميس الحديدي وعلى الأمر بطريقتها الخاصة سرّاً صادماً أثار فزع الجمهور على الفنانة شيرين عبد الوهاب.

يأتي ذلك بعد الأزمة الأخيرة التي مرت بها النجمة شيرين عبد الوهاب وطليقها حسام حبيب ووصول الأمور بينهما إلى الشرطة.

الإعلامية المصرية قالت خلال تقديم برنامجها "كلمة أخيرة": "مشكلة أخرى تتعرض لها شيرين، وقصتها بالنسبة لنا ليست فقط قصة فنانة ولكن تعبر عن مشاكل المرأة، وهذا البرنامج يخصص اهتماما كبيرا بهذه المشاكل".

وتابعت: "شيرين قد تكون فنانة مشهورة، لكنها في النهاية إنسانة وامرأة تتعرض للضغط والتهديد والابتزاز أحيانا، وعندها مشكلة في زواجها وطلاقها".

وختمت: "نتمنى إنها تنتهي من كل هذه المشاكل وتتفرغ لفنها الذي نحبه كلنا".

حدث كل هذا بعد إخلاء سبيل الفنان حسام حبيب، بكفالة 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامه بحيازة سلاح ناري منتهي الترخيص وتهديد طليقته الفنانة المصرية والتعدي عليها وابنتيها بالسب والشتم. وطالبت النيابة العامة بالتحفظ على السلاح المضبوط، وسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها، كما أمرت بالاستماع لأقوال شيرين لكشف تفاصيل الواقعة.