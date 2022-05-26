انت الان تتابع خبر ماسبب زيارات شيرين السرية للمقابر؟ ولماذا اضطرت للنوم داخل القبر لوحدها؟ النجمة كشفت مالم يكن أحد يعلمه اتفرج! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة شيرين انها قررت بناء مقبرة لها لتدفن بداخلها حين ترحل وتم تجهيزه بشكل مثالي، والنوم بداحله، مؤكدة أن هذا الأمر حدث بالفعل، وليس له علاقة بأنها تتمنى الموت على الإطلاق.

وتابعت شيرين قصتها: فأنا روحت أشوف القبر بعد ما خلصوه، فحسيت انه خدعوني، و أنه ضيق شوية، أو قصير أو في حاجة غلط كده.

ولفتت إلى أن اضطرت إلى النوم بداخل القبر لكي ترى إذا كان مناسبًا أم صغير عليها؛ لهذا السبب فقط نامت بداخله.

وأوضحت: أنا قولت أشوف بس مظبوط ولا لأ، فرجعت ضهري كده، ولاقيته جميل ومناسب. وأكدت على أنها تذهب إلى قبرها بين حين وأخر؛ لكي تقرأ القرآن، وتقوم بالاهتمام بالزرع الذي قامت بوضعه هناك.على جانب أخر أكدت على أنها لا ترغب في ارتداء الحجاب، فقالت: أنا مبفكرش أني اتحجب، ولا هتحجب لأن مصدر رزقي من الفن، ومينفعش أتحجب وبعدين أمثل، أو اتحجب وأقلع الحجاب.

يذكر أن الفنانة في السنوات الأخيرة قل نشاطها السينمائي، ولكن التليفزيون عوض ذلك، فشاركت شيرين في مسلسلات: (أماكن في القلب) 2005، (ناصر) 2008، (عابد كرمان) 2011، (العراف) 2013، .. وغيرها.