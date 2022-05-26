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نسرين طافش بإطلالة رشيقة في أحدث ظهور على تويتر

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 09:28 مساءً - نشرت الفنانة نسرين طافش صورا جديدة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر ظهرت خلالها بإطلالة رشيقة.

وأطلت نسرين طافش خلال الصور بإطلالة رياضية جذابة وتفاعل معها عدد من جمهورها ومتابعيها بالإعجاب والتعليقات الإيجابية.

وكانت الفنانة نسرين طافش شاركت مؤخرا في مسلسل "جوقة عزيزة" خلال موسم رمضان 2022.

"جوقة عزيزة" شارك في بطولته النجوم: سلّوم حداد وأيمن رضا وهبة نور ووسام حنا ونورا رحال ووفاء موصلي ويزن خليل وروبين عيسى وكرم الشعراني وزينة بارافي ويزن السيد وسالي بسمة وتسنيم باشا وغنوة محمود، ومن تأليف وسيناريو وحوار خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحق.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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